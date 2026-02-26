UEFA-Finanzbericht: Bundesliga steht sehr gut da

Die Bundesliga ist finanziell überaus gesund und profitabel. Das geht aus dem Finanz-Report der UEFA für das Jahr 2024 hervor. Der Bericht umfasst alle 55 UEFA-Mitgliedsverbände und insgesamt 739 Erstligaklubs. Die Gesamteinnahmen belaufen sich demnach auf knapp 28,6 Milliarden Euro. Wenig überraschend liegt die Premier League mit 7,44 Milliarden Euro mit großem Vorsprung auf Rang eins. Danach folgt die Bundesliga (3,9 Milliarden) mit einem Plus von acht Prozent knapp vor La Liga (3,88 Milliarden). Den größten Sprung machte die Süper Lig, die ihre Einnahmen um sensationelle 64 Prozent steigern konnte.

Die Bundesliga besticht im internationalen Vergleich vor allem durch ihre sehr stabile wirtschaftliche Lage auf Vereinsebene: „Während kein deutscher Klub negatives Eigenkapital meldete, sind es im Vergleich dazu zwei Klubs in Frankreich, drei in Spanien sowie je vier in England und in Italien.“ In vielen anderen Topligen fielen die Vereine vor allem durch leicht negative Bilanzen zwischen minus vier bis minus neun Prozent auf, wohingegen die Bundesligisten ihre Ergebnisse im Schnitt um sieben Prozent steigerten.