Eintracht: Große Dauerbaustelle endlich geschlossen?

Bisherige Leistung: 4/6

20 Bundesliga-Gegentore in neun Spielen: Die Statistik von Noah Atubolu bei Eintracht Frankfurt liest sich auf den ersten Blick wenig positiv. Allerdings lässt sich die Frankfurter Gegentorflut in dieser Saison nur bedingt auf den neuen Schlussmann zurückführen. Vor allem die anfällige Defensive und die Formkrise rund um Abwehrchef Robin Koch machten Atubolu das Leben schwer. Zwar blieb auch der 24-Jährige nicht von Fehlern verschont, doch seine Formkurve zeigte zuletzt deutlich nach oben. Zunehmend erweist er sich als sicherer Rückhalt für die Eintracht.

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Potenzielle Leistung: 6/6

Trotz seiner Fehler hat Atubolu bereits in seinen ersten Spielen für die Adlerträger angedeutet, welchen Stellenwert er künftig für die Mannschaft einnehmen könnte. Der 1,90 Meter große Schlussmann bringt das Potenzial mit, langfristig in die Fußstapfen des ehemaligen Kapitäns Kevin Trapp zu treten. Seit dessen Abschied ist auf der Torhüterposition bei der SGE keine wirkliche Konstanz eingekehrt. Darüber hinaus fehlt es der Mannschaft seither an einer Führungspersönlichkeit auf dem Platz, wie sie Trapp verkörperte. Atubolu könnte diese Lücke sowohl sportlich als auch charakterlich schließen. Der Keeper genießt schon jetzt ein hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft und gehört dem Mannschaftsrat an.

Preis/Leistung: 4/6

Die Kaufpflicht für Atubolu beträgt 12,5 Millionen Euro. Der ehemalige Freiburger ist zunächst für ein Jahr ausgeliehen, ehe die Hessen den Keeper am Saisonende festverpflichten müssen. Damit steigt Atubolu zum teuersten Torhüter der Eintracht-Geschichte auf. Sollte die Formkurve des 24-Jährigen weiter nach oben zeigen, könnte sich die Investition für die Frankfurter als voller Erfolg erweisen.

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Erwartungen erfüllt: 3/6

Die Erwartungen an Atubolu waren in Frankfurt immens. Für viele Fans galt der Europa League-Finalist als großer Heilsbringer und Hoffnungsträger für eine dringend benötigte Kehrtwende im Eintracht-Tor. Schnell zeigte sich allerdings, dass auch Atubolu die Defensivprobleme der Frankfurter nicht im Alleingang lösen konnte. Zudem hatte man sich weniger individuelle Fehler erhofft. Insgesamt erwies er sich jedoch als verlässlicherer Rückhalt als seine Vorgänger Michael Zetterer und Kauã Santos.

Wiederverkaufswert: 6/6

Angesichts seines großen Potenzials und seines für einen Torhüter noch jungen Alters verfügt der Eintracht-Keeper naturgemäß über einen hohen Wiederverkaufswert. Zudem zählt Atubolu zum Kreis potenzieller Nationalspieler, was seinen Marktwert zusätzlich deutlich steigern und eine künftige Ablösesumme in die Höhe treiben könnte.

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Taktischer fit: 5/6

Da Hütters Spielsystem auf aktivem Verteidigen nach vorne und schnellem Umschalten basiert, muss der Torwart auch am Fuß über eine hohe Ballsicherheit verfügen. Eine weitere zentrale Anforderung von Hütter an einen neuen Schlussmann war eine außergewöhnliche Athletik. Mit Atubolu hat er einen Torhüter gefunden, der genau diese Qualitäten mitbringt, wenngleich Atubolu auch aufgrund der fehlenden Saisonvorbereitung mit dem Team zu Beginn mit Abstimmungsproblemen zu kämpfen hatte.