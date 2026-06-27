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Gladbach verkündet Torwart-Abgang

von Julian Jasch - Quelle: borussia.de
3 min.
Tiago Pereira Cardoso im Porträt @Maxppp

Borussia Mönchengladbach bringt Tiago Pereira Cardoso (20) zwecks Spielpraxis andernorts unter. Die kommende Spielzeit wird der Schlussmann an den belgischen Erstligisten RAAL La Louvière verliehen. In der abgelaufenen Saison stand der luxemburgische Nationalspieler (acht Länderspiele) 23 Mal für Gladbachs Zweitvertretung in der Regionalliga West zwischen den Pfosten.

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„Tiago ist fester Bestandteil der luxemburgischen Nationalmannschaft und hat bei uns bereits mit jungen Jahren seine Bundesligatauglichkeit unter Beweis gestellt. Von daher ist es jetzt ein logischer und wichtiger Schritt für ihn, in einer starken Liga für ein Jahr Spielpraxis zu sammeln. Damit haben wir bereits in der Vergangenheit, speziell auch bei Torhütern, sehr gute Erfahrungen gemacht und erhoffen uns auch in diesem Fall den berühmten nächsten Entwicklungsschritt“, lässt sich Sportchef Rouven Schröder zitieren.

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