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TSG-Hüne nach Kaiserslautern?

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Kelven Frees für die TSG im Einsatz @Maxppp

Auf der Suche nach Verstärkungen blickt der 1. FC Kaiserslautern zur TSG Hoffenheim. Der Zweitligist ist sehr an einer Leihe von Innenverteidiger Kelven Frees (21) interessiert, berichtet ‚Sky‘. Im Kraichgau steht der Hüne (2,02 Meter) noch bis 2029 unter Vertrag.

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Frees ist ehemaliger deutscher U19-Nationalspieler und sammelte in der abgelaufenen Spielzeit für Hoffenheims Zweitvertretung in Liga drei Spielpraxis. Jetzt könnte der gebürtige Düsseldorfer am Betzenberg den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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