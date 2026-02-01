Medizincheck: Juve holt neuen Flügelflitzer

Juventus Turin lotst Jeremie Boga (29) zurück nach Italien. Laut Fabrizio Romano haben sämtliche Parteien eine Übereinkunft erzielt. Der ivorische Nationalspieler vom OGC Nizza reise noch heute nach Turin, um die obligatorischen medizinischen Untersuchungen abzuschließen.

Der Transfer geht als Leihdeal über die Bühne. Für den Anschluss haben die Klubs eine Kaufoption über fünf Millionen Euro vereinbart. Boga, der schon zwischen 2018 und 2023 in der Serie A spielte, blickt auf eine durchwachsene Hinrunde zurück. Gerade einmal vier Torbeteiligungen gelangen dem flinken Rechtsfuß.