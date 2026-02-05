Menü Suche
Fink sagt Rekordmeister ab

von Martin Schmitz - Quelle: Sacha Tavolieri
Thorsten Fink wird nicht Trainer des RSC Anderlecht. Laut Sacha Tavolieri hat der 58-Jährige dem belgischen Rekordmeister (34 Titel) eine Absage erteilt. Nach ersten grundlegenden Gesprächen entschied der frühere Bundesligaprofi demnach, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für ihn sei, den Klub zu übernehmen.

Nach der Entlassung von Besnik Hasi am vergangenen Sonntag sucht Anderlecht einen neuen Übungsleiter. Fink wurde Mitte Dezember nach eineinhalb Saisons beim KRC Genk vor die Tür gesetzt und ist seitdem vereinslos.

