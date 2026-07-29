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Offiziell Eredivisie

Teurer Spaß: Ajax holt Ex-Kölner Arokodare

von Fabian Ley
1 min.
Tolu Arokodare im Wolves-Trikot @Maxppp

Tolu Arokodare (25) geht in der kommenden Saison in der Eredivisie auf Torejagd. Der 1,97 Meter große Mittelstürmer wechselt zunächst leihweise zu Ajax Amsterdam. Die Niederländer sichern sich darüber hinaus eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 22 Millionen Euro liegt.

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Erst im vergangenen Sommer war Arokodare für 26 Millionen vom KRC Genk zu den Wolves gewechselt. In 38 Einsätzen erzielte er sechs Tore. Übrigens: In der Saison 2020/21 absolvierte der nigerianische Nationalspieler elf Einsätze für den 1. FC Köln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Eredivisie
Premier League
Ajax
Wanderers
Toluwalase Arokodare

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Premier League Premier League
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Toluwalase Arokodare Toluwalase Arokodare
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