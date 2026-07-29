Teurer Spaß: Ajax holt Ex-Kölner Arokodare

Tolu Arokodare (25) geht in der kommenden Saison in der Eredivisie auf Torejagd. Der 1,97 Meter große Mittelstürmer wechselt zunächst leihweise zu Ajax Amsterdam. Die Niederländer sichern sich darüber hinaus eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 22 Millionen Euro liegt.

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Ajax have reached an agreement with Wolverhampton Wanderers regarding the loan signing of Tolu Arokodare. The 25-year-old striker joins Ajax on a one-season loan deal until the summer of 2027. The agreement includes an option to buy for Ajax.



Welcome to the club, Tolu! 🇳🇬 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 29, 2026

Erst im vergangenen Sommer war Arokodare für 26 Millionen vom KRC Genk zu den Wolves gewechselt. In 38 Einsätzen erzielte er sechs Tore. Übrigens: In der Saison 2020/21 absolvierte der nigerianische Nationalspieler elf Einsätze für den 1. FC Köln.