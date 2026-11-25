Joane Gadou hat sich seit seinem Wechsel von RB Salzburg zu Borussia Dortmund im Sommer prächtig entwickelt. Der Innenverteidiger erkämpfte sich direkt einen Stammplatz und gab diesen nicht mehr her. Auch gegen Topteams wie den FC Bayern München (2:2) und am gestrigen Abend in der Champions League den FC Arsenal (1:1) überzeugte der 19-Jährige mit seiner Athletik und Abgeklärtheit.

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Doch das weckt Begehrlichkeiten, wie der Journalist Mark Brus im ‚Daily Briefing‘ offenbart: „Aus zuverlässigen Quellen mit Verbindungen in die Beraterbranche habe ich erfahren, dass Arsenal und andere Premier-League-Klubs Gadou schon seit einiger Zeit genau beobachten.“ Bereits seit mehreren Monaten haben Scouts der Gunners Gadou demnach im Blick.

Nicht nur das. „Viele Spitzenklubs haben ihn auf dem Schirm, auch wenn sie bislang noch nicht bereit waren, sich um ihn zu bemühen. Ich denke, dass er sich noch eine Weile in Dortmund weiterentwickeln wird. Aber sein Talent ist offensichtlich, und wenn er so weitermacht, werden sie ihn nicht lange halten können.“

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Seht ihr eine langfristige Zukunft von Joane Gadou bei Borussia Dortmund? Ja, er kann eine Ära prägen Nein, im übernächsten Sommer ist er weg Nein, bereits im nächsten Sommer muss der BVB verkaufen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Neben den Londonern seien auch der FC Liverpool, Manchester United und Real Madrid an dem Youngster „stark interessiert“. Auch Paris St. Germain, in dessen Akademie Gadou ausgebildet wurde, ist dran.

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Gadou (Vertrag bis 2031), der sich gegen Arsenal die FT-Note 1 verdiente, hält große Stücke auf den BVB, wie er unlängst mitteilte, und will sich vor allem weiterentwickeln. Dazu benötigt der Rechtsfuß Spielpraxis. Diese bekommt er in Dortmund. Wie die Zukunft aussieht, steht jedoch auf einem anderen Blatt.