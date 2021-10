Bestätigt: VfB mit Kaufpflicht bei Mavropanos

Sven Mislintat hat bestätigt, dass der VfB Stuttgart eine Kaufverpflichtung für den vom FC Arsenal ausgeliehenen Konstantinos Mavropanos (23) besitzt. Nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim (3:1) sagte der Sportdirektor des VfB Stuttgart bei ‚Sky‘: „Wir haben eine Kaufverpflichtung von drei Millionen Euro bei Klassenerhalt.“

Für den Fall des Abstiegs besitzen die Schwaben außerdem eine Option, Mavropanos weiter an den Verein zu binden. „In beiden Fällen hätten wir die Chance, ihn zu nehmen. Ich glaube, es ist relativ klar, was mit ihm passiert“, so Mislintat über den Griechen.