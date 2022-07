Brentford verpflichtet Lewis-Potter

Neuzugang Nummer zwei für den FC Brentford. Wie die Bees vermelden, schließt sich Keane Lewis-Potter dem Klub an. Der 21-jährige Stürmer, der auch für die englische U21-Nationalmannschaft spielt, kommt von Zweitligist Hull City und unterschreibt bei Brentford einen Vertrag bis 2028.

„Er ist ein flexibler Spieler, er kann auf beiden Seiten spielen, als Stürmer und als Zehner, wenn wir das wollen. Er passt perfekt in das Brentford-Modell. Er ist ein guter junger Spieler, von dem wir glauben, dass er die Qualitäten hat, um jetzt in der Premier League zu spielen. Er wird sich auch noch weiter entwickeln“, kommentiert Cheftrainer Thomas Frank den Transfer.

✍ We are delighted to announce the signing of Keane Lewis-Potter on a six-year contract with a club option for an extra year



🗞 https://t.co/aRowqtizz6 #WelcomeKLP | #BrentfordFC pic.twitter.com/6pheStcEY7