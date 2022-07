Arsenal: Neuer Vertrag für Saliba

Der FC Arsenal und William Saliba wollen zeitnah ihre Zusammenarbeit ausweiten. Wie der ‚Times‘-Journalist Freddie Paxton berichet, hat der Innenverteidiger einer Verlängerung seines bis 2024 laufenden Vertrags zugestimmt. Trainer Mikel Arteta ist mit der Entwicklung des 21-jährigen Franzosen sehr zufrieden und sieht in Saliba einen wichtigen Baustein für die Zukunft.

Ein Pflichtspiel hat der Abwehrmann für die Londoner noch nicht absolviert. 2019 hatten die Gunners 30 Millionen Euro für den 1,92 Meter großen Rechtsfuß an die AS St. Étienne überwiesen und Saliba direkt für ein Jahr zurück an die ASSE verliehen. Im Anschluss folgten Leihen zum OGC Nizza sowie Olympique Marseille. Bei OM überzeugte Saliba mit starken Leistungen und schaffte den Sprung in die französische Nationalmannschaft.