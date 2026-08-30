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Premier League

35-Millionen-Zugang für Aston Villa

von David Hamza - Quelle: Sky Sports
Taylor Harwood-Bellis im Saints-Trikot @Maxppp

Aston Villa legt kurz vor Transferschluss in der Abwehr nach. Laut ‚Sky Sports‘ wechselt Innenverteidiger Taylor Harwood-Bellis (24) vom englischen Zweitligisten FC Southampton zum Klub aus Birmingham.

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Die Sockelablöse für den Rechtsfuß soll umgerechnet rund 29 Millionen Euro betragen, knapp sechs Millionen können an Bonuszahlungen folgen. Vor zwei Jahren war Harwood-Bellis für 23 Millionen Euro von Manchester City zu den Saints gekommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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