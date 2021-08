Arsenal verpflichtet Ramsdale

Bernd Leno erhält große Konkurrenz zwischen den Pfosten des FC Arsenal. Die Gunners verkünden den Transfer von Aaron Ramsdale. Der 23-jährige Engländer kommt für kolportierte 28 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von Sheffield United und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag.

In der vergangenen Spielzeit sorgte Ramsdale für mächtig Furore in der Premier League. Trotz des Abstiegs seines Klubs in die zweite Liga glänzte der Torhüter mit tollen Leistungen, die ihn auch in die englische Nationalmannschaft brachten. Während der Europameisterschaft war Ramsdale Teil des Kaders, kam aber nicht zum Einsatz.