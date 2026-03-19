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Bundesliga

Zwei gute Nachrichten für El Mala

von Julian Jasch - Quelle: Express | Bild
1 min.
Said El Mala grinst über beide Backen @Maxppp

Said El Mala (19) steht dem 1. FC Köln zum Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr) womöglich doch zur Verfügung. Der Senkrechtstarter konnte dem ‚Express‘ zufolge am heutigen Donnerstag genauso wie Jakub Kaminski (23) und Florian Kainz (33) wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Gestern musste das Trio die Einheit noch ausfallen lassen.

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Das ist wohl nicht die einzige gute Nachricht für El Mala: Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich der schnelle Außenstürmer auf Abruf für die deutsche A-Nationalmannschaft. Den Kader für die Ende März stattfindenden Testspiel wird Bundestrainer Julian Nagelsmann um 14 Uhr bekanntgeben. Zunächst ist El Mala aller Voraussicht nach für die U21 eingeplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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