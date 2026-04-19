Große Torwartsorgen in Liverpool

Den FC Liverpool plagen im Saisonendspurt sehr große Sorgen auf der Torhüterposition. Im heutigen Spiel gegen den FC Everton verletzte sich Giorgi Mamardashvili beim Gegentor durch Beto so schwer, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Außerdem wurde der 25-jährige Georgier mit einer Trage vom Platz abtransportiert.

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Alisson (33) steht schon seit einiger Zeit nicht zur Verfügung. Der Brasilianer stand über weite Strecken der Saison zwischen den Pfosten, erlitt im März aber eine hartnäckige Oberschenkelverletzung, die ihn weiterhin zum Aussetzen nötigt. Für Mamardashvili kam gegen die Toffees Frederick Woodman ins Spiel, die etatmäßige Nummer drei der Reds.