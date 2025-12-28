Rosige Transfer-Aussichten für Schalke

Beim FC Schalke 04 ist man zukünftig nicht mehr zwangsläufig auf lukrative Spielerverkäufe angewiesen. Im Interview mit der ‚Bild‘ stellt Finanzchefin Christina Rühl-Hamers klar: „Wir haben hart dafür gearbeitet, dass es für den Verein leichter wird. Die Anleihe hat da auch für neue Spielräume gesorgt, mit denen wir uns völlig neu sortieren können. Wenn wir das gut hinkriegen, werden wir den positiven Effekt deutlich merken. Auch bei Investitionen in den Kader.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen möglichen Bundesliga-Aufstieg könne sich S04 ohne Einschränkung leisten, so Rühl-Hamers weiter. In Sachen Gehaltsstrukturen und mögliche Boni im Erfolgsfall habe man im Vergleich zur Vergangenheit vorgebaut: „Wir haben aus der Vergangenheit gelernt und etwas mehr Flexibilität in der Kostenstruktur. In vielen Verträgen haben wir Mechanismen eingebaut, die berücksichtigen, wie stark ein Spieler zu einem möglichen Aufstieg beiträgt. Sprich: Kommt ein Spieler immer zum Einsatz, steigt das Gehalt stärker als bei den Profis, die fast gar nicht auf dem Rasen standen.“