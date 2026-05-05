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City-Abschied: Spannende Optionen für Aké

von Remo Schatz - Quelle: Voetbal International
1 min.
Nathan Aké am Ball für City @Maxppp

Nathan Aké könnte ab der kommenden Saison in der italienischen Serie A auflaufen. Laut dem niederländischen ‚Voetbal International‘ beschäftigen sich Juventus Turin und die AS Rom konkret mit dem Verteidiger. Hinzu kommt der AC Mailand, der bereits im Winter kurz vor der Verpflichtung stand. Aufgrund einer Verletzungswelle legte Pep Guardiola aber sein Veto ein.

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Der Abschied im Sommer gilt allerdings als nahezu beschlossene Sache. Mit der PSV Eindhoven bewirbt sich auch ein Eredivise-Klub um den 31-jährigen, dessen Vertrag in Manchester 2027 ausläuft. Aké will aber weiterhin in einer Top5-Liga auflaufen. Für die Skylues absolvierte der 58-fache Nationalspieler bislang 174 Pflichtspiele.

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