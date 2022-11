Neuer-Nachfolge: Welche Rolle spielt Kobel?

„Manuel Neuer wird noch sicherlich zwei, drei Jahre spielen“, sagte Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt über den 36-jährigen Torhüter und Kapitän des Rekordmeisters.

Das erschwert die Ausgangslage von Alexander Nübel. Der 26-Jährige ist noch bis Saisonende an die AS Monaco verliehen – will aber nicht zurück nach München, so lange Neuer da ist.

Kobel unter Beobachtung

Langfristig planen die Bayern mit Nübel. Ob dieser aber weitere Leihjahre verbringen will, ist unklar. Falls nein, muss die Neuer-Nachfolge anderweitig geklärt werden. ‚Sky‘ bringt in diesem Kontext Gregor Kobel ins Spiel.

Dem Pay-TV-Sender zufolge haben die Bayern den Torhüter von Borussia Dortmund im Blick, verfolgen seine Entwicklung. Heiß sei die Personalie jedoch nicht. Kobel steht noch bis 2026 in Dortmund unter Vertrag.

