Menü Suche
Kommentar
FT-Info Bundesliga

Schalke, Köln, Mainz: Wer macht das Diallo-Schnäppchen?

Zahlreiche Franzosen suchten und fanden den nächsten Entwicklungsschritt in den vergangenen Jahren in der Bundesliga. Mit diesem Schritt beschäftigt sich nun auch Ismail Diallo.

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Info
Ismail Diallo in Akiton @Maxppp

Gleich drei (angehende) Bundesligisten sind auf einen spannenden Außenverteidiger aus Frankreichs dritter Liga aufmerksam geworden. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, zeigen der 1. FC Köln, Mainz 05 und Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 Interesse an Ismail Diallo.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 22-jährige Außenverteidiger spielt beim Tabellenführer Dijon FCO eine starke Rolle. In 21 Partien lieferte Diallo beachtliche drei Tore und drei Vorlagen. Außerdem kann der flinke Rechtsfuß auch auf der linken Abwehrseite ran.

Besonders spannend: Diallos Vertrag in Dijon läuft am Saisonende aus, entsprechend ist er ablösefrei im Sommer auf dem Markt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
National 1
Schalke 04
Köln
Mainz 05
Dijon
Ismail Diallo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
National 1 National 1
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Köln Logo 1. FC Köln
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Dijon Logo FCO Dijon
Ismail Diallo Ismail Diallo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert