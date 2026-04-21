Schalke, Köln, Mainz: Wer macht das Diallo-Schnäppchen?

Gleich drei (angehende) Bundesligisten sind auf einen spannenden Außenverteidiger aus Frankreichs dritter Liga aufmerksam geworden. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, zeigen der 1. FC Köln, Mainz 05 und Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 Interesse an Ismail Diallo.

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Der 22-jährige Außenverteidiger spielt beim Tabellenführer Dijon FCO eine starke Rolle. In 21 Partien lieferte Diallo beachtliche drei Tore und drei Vorlagen. Außerdem kann der flinke Rechtsfuß auch auf der linken Abwehrseite ran.

Besonders spannend: Diallos Vertrag in Dijon läuft am Saisonende aus, entsprechend ist er ablösefrei im Sommer auf dem Markt.