Marc Schnatterer komplettiert das Trainerteam von Frank Schmidt. Wie der 1. FC Heidenheim offiziell mitteilt, fungiert der 40-Jährige künftig als Co-Trainer an der Brenz. Zuletzt war der Heidenheimer Rekordspieler und Rekordvorlagengeber für die U17 verantwortlich.

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Der 1. FC Heidenheim 1846 verstärkt sein Trainerteam für die bevorstehende Saison 2026/27: Marc Schnatterer hat einen neuen Arbeitsvertrag als Co-Trainer der FCH Profimannschaft unterzeichnet. ✍️

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„Ich freue mich sehr, dass wir mit Schnatti als weiterem Co-Trainer in meinem Team einen neuen Impuls für die tägliche Arbeit mit der Mannschaft hinzugewinnen. Sein Schwerpunkt soll dabei künftig auf dem Offensivspiel, Standardsituationen und der Einzelspieler-Entwicklung liegen. Außerdem wird Schnatti sein Augenmerk auf unseren jungen Spielern und deren Entwicklung haben. Darüber hinaus wird er uns auch menschlich mit seiner positiven und leidenschaftlichen Art bereichern“, freut sich Chefcoach Schmidt auf die Zusammenarbeit.