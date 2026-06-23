Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Heidenheim befördert Rekordspieler Schnatterer

von Julian Jasch - Quelle: fc-heidenheim.de
1 min.
Marc Schnatterer im Porträt @Maxppp

Marc Schnatterer komplettiert das Trainerteam von Frank Schmidt. Wie der 1. FC Heidenheim offiziell mitteilt, fungiert der 40-Jährige künftig als Co-Trainer an der Brenz. Zuletzt war der Heidenheimer Rekordspieler und Rekordvorlagengeber für die U17 verantwortlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Schnatti als weiterem Co-Trainer in meinem Team einen neuen Impuls für die tägliche Arbeit mit der Mannschaft hinzugewinnen. Sein Schwerpunkt soll dabei künftig auf dem Offensivspiel, Standardsituationen und der Einzelspieler-Entwicklung liegen. Außerdem wird Schnatti sein Augenmerk auf unseren jungen Spielern und deren Entwicklung haben. Darüber hinaus wird er uns auch menschlich mit seiner positiven und leidenschaftlichen Art bereichern“, freut sich Chefcoach Schmidt auf die Zusammenarbeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Heidenheim
Marc Schnatterer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Marc Schnatterer Marc Schnatterer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert