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Weltmeisterschaft

Fieser Trick mit Davies

von Remo Schatz - Quelle: The Canadian Press
1 min.
Alphonso Davies macht sich warm @Maxppp
Schweiz 2-1 Kanada

Zur Überraschung vieler stand Alphonso Davies (25) beim gestrigen letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz im Aufgebot der Kanadier. Wie Nationalcoach Jesse Marsch im Anschluss an die 1:2-Niederlage gegenüber der Nachrichtenagentur ‚The Canadian Press‘ verriet, ein reiner Trick: „Alphonso war noch nicht bereit, also habe ich ihn ein wenig als Ablenkungsmanöver eingesetzt. Ich habe mir ihre Pressekonferenz angehört, und es gab drei Fragen zu Alphonso Davies – also mussten sie sich zumindest darauf vorbereiten.“

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Davies laboriert seit Anfang Mai an einer hartnäckigen Muskelverletzung und verpasste deshalb auch den Saison-Endspurt mit dem FC Bayern. Im Sechzehntelfinale treffen die Kanadier am Sonntag (21 Uhr) auf Südafrika. Der Kapitän wird dabei sein Comeback feiern. „Für das nächste Spiel wird er bereit sein“, stellt Marsch klar. Das nächste Ablenkungsmanöver?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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