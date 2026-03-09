XXL-Ablöse: VfB bei Hendriks gesprächsbereit

Im Winter blockierte der VfB Stuttgart jegliche Avancen in Richtung Ramon Hendriks ab. Nottingham Forest versuchte es bei den Schwaben, kassierte aber einen Korb. Zu wichtig ist der 24-jährige Niederländer inzwischen für den VfB. Dass Hendriks auch ein Kandidat für die Elftal bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft ist, spricht Bände.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Hendriks auch kommende Saison noch für den Bundesligisten aufläuft. Laut ‚Sky‘ wären die Stuttgarter im Sommer bereit, über einen Transfer des Innenverteidigers zu verhandeln. Allerdings nur, wenn ein Verein mit einem Angebot im Bereich von 40 Millionen Euro vorstellig wird.

Hendriks kam 2024 für die Schnäppchenablöse von einer Million Euro von Feyenoord Rotterdam nach Bad Cannstatt. Die Chancen stehen gut für den VfB, mit dem Linksfuß einen großen Transfergewinn zu erwirtschaften. Ob es am Ende tatsächlich auf einen Verkauf in der Dimension, die sich die Schwaben vorstellen, hinausläuft oder ob Hendriks noch ein weiteres Jahr in Stuttgart bleibt, wird sich zeigen.