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Premier League

Mac Allister verrät Zukunftswunsch

von Lukas Hörster
1 min.
Alexis Mac Allister im Trikot des FC Liverpool @Maxppp

Alexis Mac Allister hat unterstrichen, dass er langfristig beim FC Liverpool spielen will. Gegenüber argentinischen Pressevertretern sagte der Mittelfeldspieler heute über eine mögliche Vertragsverlängerung bei den Reds: „Ich werde alles geben. Ich habe noch zwei Jahre. In diesen zwei Jahren kann eine Menge passieren, und es gibt viele Optionen.“

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Mac Allister genießt laut eigener Aussage seine Zeit beim LFC und fügt hinzu: „Ich hoffe, es werden noch mehr Jahre. Aber wenn es noch zwei sind, ist das auch gut.“ Zuletzt hatte der 27-Jährige seine Enttäuschung darüber kundgetan, dass er im Gegensatz zu manchem Mittelspieler bislang kein Angebot zur Vertragsverlängerung erhalten hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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