Bielsa gegen Valverde: Mega-Zoff bei Uruguay

Bei Uruguay hängt der Haussegen vor dem entscheidenden WM-Gruppenspiel gegen Spanien (Samstag, 2 Uhr) mächtig schief. Der uruguayischen Radiosendung ‚Las Voces del Fútbol‘ zufolge hat sich Trainer Marcelo Bielsa mit einigen Spielern zerstritten. Demzufolge haben Federico Valverde (27), Manuel Ugarte (25), Rodrigo Bentancur (29) und Sergio Rochet (33) den Coach in einem privaten Gespräch darum gebeten, die Taktik für die anstehende Partie umzustellen, was beim Übungsleiter auf Empörung stieß.

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Bielsa versammelte anschließend die gesamte Mannschaft und machte deutlich, nicht von seinem Mann-gegen-Mann-Pressing abweichen zu wollen. Die Spieler präferieren dem Bericht zufolge eher einen Fokus auf eine stabile Defensive und Kontersituationen gegen den amtierenden Europameister. Auch die intensiven Trainingseinheiten wurden kritisiert und als ursächlich für diverse Verletzungsprobleme ausgemacht. Bielsa verwies hingegen auf die Karrieren von Sebastián Cáceres (26) und Maximiliano Araújo (26), die er aufgebaut habe. Außerdem drohte er Spielern, die sich ihm widersetzen, mit dem Rauswurf aus dem Kader, so wie er es bereits bei Luis Suárez (39) und Nahitan Nández (30) getan haben soll.