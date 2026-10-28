Hohe Ablöse-Ziele: Die Abgangskandidaten bei RB

RB Leipzig muss auch im kommenden Sommer eine gewisse Millionensumme durch Spielerverkäufe einnehmen und hat dafür eine interne Liste mit Abgangskandidaten. Laut der ‚Sport Bild‘ gehören Verteidiger Castello Lukeba (23), Mittelfeld-Motor Ezechiel Banzuzi (21) sowie die Angreifer Antonio Nusa (21), Rômulo (24) und Tidiam Gomis (20) zu den Spielern, die im Sommer verkauft werden könnten, um eine hohe Summe in die Kassen zu spülen.

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Schon in der Vergangenheit hatte Leipzig interne Ablöseziele ausgerufen, die auch verlässlich erreicht wurden. Im vergangenen Sommer war der 125 Millionen schwere Verkauf von Außenstürmer Yan Diomande (19) zu Real Madrid der ausschlaggebende Grund für das Erreichen der Budget-Ziele. Auch dieses Mal sollen die benötigten Einnahmen im dreistelligen Millionenbereich liegen.