Grund für Transfer: Reijnders erfrischend ehrlich

Der Sommer-Wechsel zu Al Qadsiah war für Tijjani Reijnders vor allem von monetären Beweggründen geprägt. Gegenüber ‚SBS 6‘ gibt der Mittelfeldspieler zu: „Natürlich spielt Geld eine Rolle. Sonst würde man ja nicht dorthin wechseln, aber das ist bei einem Transfer innerhalb Englands genauso. Da würde man auch kein niedrigeres Gehalt akzeptieren. Ich möchte nach meiner Karriere nicht mehr arbeiten. Bei City war das auch nicht nötig, aber jetzt können meine Enkelkinder auch gut leben.“ Die Citizens verkauften den niederländischen Nationalspieler für 61 Millionen Euro an den Klub aus der Saudi Pro League.

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Alternativen hatte Reijnders auch auf dem Tisch, doch die hohen Ablöseforderungen stellten ein Hindernis dar. „Es gab sicherlich mehr Optionen, aber die meisten Vereine schreckten vor der Ablösesumme zurück und wollten den Transfer nicht abschließen“, so der 28-Jährige. Das Level in Saudi-Arabien schätzt Reijnders außerdem hoch ein: „Die Vereine dürfen acht ausländische Spieler im Kader haben. Das Niveau ist wirklich gut. Es liegt unter dem italienischen Niveau, aber über dem der Eredivisie.“ Einem Karriereende komme sein Wechsel daher nicht gleich: „Viele denken, dass die Karriere vorbei ist, wenn man nach Saudi-Arabien geht, aber das muss nicht unbedingt der Fall sein, wenn man sieht, wie viele Spieler nach Europa zurückkehren.“