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Einigung: Bellingham stimmt XXL-Deal zu

Die Zukunft von Jude Bellingham ist entschieden. Der 23-Jährige steht kurz vor der Unterschrift.

von Lukas Weinstock - Quelle: as
1 min.
Jude Bellingham jubelt @Maxppp

Hinsichtlich der Zukunft von Jude Bellingham ist offenbar eine Entscheidung gefallen. Nach Informationen der ‚as‘ hat sich der 23-Jährige mit Real Madrid auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Das neue Arbeitspapier werde um zwei weitere Jahre bis 2031 ausgedehnt.

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Bellingham war 2023 für 127 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Königlichen gewechselt. In Madrid hat der englische Nationalspieler endgültig den Sprung in die Weltspitze geschafft.

Aufgrund seiner wichtigen Rolle bei Real wird Bellinghams Gehalt im Zuge der Verlängerung verbessert. Der Superstar gehört bei den Blancos zu den Führungsspielern und Leistungsträgern. In der laufenden Spielzeit sammelte der hochbegabte Mittelfeldmann sechs Torbeteiligungen in zehn Spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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