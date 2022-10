Barça plant Verlängerung mit Peña

Der FC Barcelona denkt über eine Vertragsverlängerung mit Iñaki Peña nach. Laut ‚Relevo‘ möchten die Katalanen den im Sommer auslaufenden Vertrag des Ersatztorwarts um drei bis vier Jahre verlängern. Der Spanier werde im Verein sehr geschätzt.

Durch eine Leihe im vergangenen Winter konnte der 23-Jährige ein halbes Jahr Erfahrungen beim türkischen Erstligisten Galatasaray sammeln. Zu Beginn dieser Zeit war Peña als Nummer eins gesetzt. In der Saison 2021/22 schaffte es der Torwart erstmals in den Profikader von Barcelona, auf sein Debüt für die erste Mannschaft wartet er aber nach wie vor. Nun soll er langfristig an den Verein gebunden werden.