Bilal El Khannouss war in diesem Sommer ein gefragter Mann. In der letzten Woche des Transferfensters berichtete FT exklusiv über das Interesse von Newcastle United. Auch Galatasaray sowie Al Ittihad hatten den 22-Jährigen auf dem Zettel. Die Saudi-Araber hätten das Gehalt des Marokkaners sogar verdreifacht und unterbreiteten dem VfB Stuttgart eine Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro, doch der Offensivspieler selbst zog dem Transfer letztendlich den Stecker.

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El Khannouss wollte die Schwaben in diesem Sommer nämlich nicht verlassen, da er einen klaren Karriereplan verfolgt. Gegenüber der ‚Bild‘ verrät der Rechtsfuß: „Es gab Angebote, aber das wäre für mich nicht das Richtige gewesen. Als ich in Stuttgart angekommen bin, haben wir einen Plan über zwei Saisons gefasst. Ich will Leistung bringen und mir einen Platz in der Startelf verdienen. Stuttgart ist für mich der beste Ort, um mich als Spieler zu entwickeln. Wir spielen Champions League. In meiner jungen Karriere habe ich schon fast alles gespielt, nur die Champions League fehlt. Daher bin ich hier am richtigen Ort.“

Die VfB-Fans dürfen sich also noch auf mindestens eine weitere Saison mit dem Edeltechniker freuen, ehe der von ihm angepeilte Zweijahresplan erfüllt ist. Dass er für das Team von Sebastian Hoeneß bis dahin ein Unterschiedsspieler sein kann, unterstrich El Khannouss bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison gegen den 1. FC Köln (4:1), als er in der 39. Minute prompt seinen ersten Treffer markierte.

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Auch Demirovic will bleiben

Neben El Khannouss wurde zuletzt auch Ermedin Demirovic nach der Verpflichtung von Dzenan Pejcinovic (21) mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Galatasaray unterbreitete dem 28-Jährigen ein lukratives Angebot, doch der Angreifer ließ die Türken abblitzen. „Ich habe mir vorgenommen, wieder Respekt auf meinen Namen zu bekommen. Das war zuletzt schon sehr viel. Viel Gerede, es hieß, ich sei Verkaufskandidat. Jetzt konnte ich zeigen, dass ich hier bin. Und nicht ein Spieler bin, der keinen Verein findet. Ich wollte hierbleiben, hatte auch mit dem Trainer super Gespräche. Ich wollte den Weg hier weitergehen und keinen Ausweg suchen“, erklärt der Bosnier.