Fortuna vermeldet Kreuzbandriss

Die schlimmen Befürchtungen bei Kenneth Schmidt (23) haben sich bestätigt. Fortuna Düsseldorf kommuniziert offiziell, dass sich der Abwehrspieler in der gestrigen Trainingseinheit einen Kreuzbandriss zugezogen hat, mit dem er monatelang ausfallen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schmidt war im vergangenen Sommer für 400.000 Euro vom SC Freiburg zu den Rheinländern gewechselt und etablierte sich dort auf Anhieb als Stammkraft. Nach 21 Pflichtspielen dürfte die Saison für den früheren deutschen U-Nationalspieler nun allerdings gelaufen sein.