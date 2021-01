Nagelsmann schließt BVB-Wechsel aus

Julian Nagelsmann hat ausgeschlossen, dass er im Sommer auf die Trainerbank von Borussia Dortmund wechselt. Auf der Pressekonferenz vor dem direkten Duell am Samstag (18:30 Uhr) sagte der Coach von RB Leipzig: „Es gibt für niemanden in Leipzig einen Grund, nervös zu werden. Die Situation mit Dortmund ist genauso wie damals in Hoffenheim. Es gibt keine Passung und auch keine Notwendigkeit. Ich habe meine Ziele mit Leipzig.“

Nagelsmann spielte damit auf das Jahr 2018 an. Damals war der BVB auf Trainersuche, klopfte die Option Nagelsmann ab, der aber noch in Hoffenheim unter Vertrag stand. Dortmund verpflichtete stattdessen Lucien Favre, Nagelsmann sagte derweil in Leipzig zu, wo er 2019 anheuerte. Aktueller BVB-Trainer ist Edin Terzic. Sein Vertrag ist aber nur bis Saisonende datiert. Favorit auf die Nachfolge des 38-Jährigen ist Borussia Mönchengladbachs Marco Rose.