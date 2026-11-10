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Championship

Zwei Top-Optionen für Neumann

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Phil Neumann im Birmingham-Trikot @Maxppp

Phil Neumann (29) weckt Begehrlichkeiten in den europäischen Top-Ligen. Laut ‚Sky‘ strecken der AC Florenz aus der Serie A sowie Nottingham Forest aus der Premier League die Fühler nach dem Innenverteidiger aus, der aktuell für Birmingham City in Englands Unterhaus an den Start geht.

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In Deutschland war Neumann einst für Schalke 04, den FC Ingolstadt, Holstein Kiel und Hannover 96 aktiv. Auf der Insel steht der frühere deutsche U-Nationalspieler bis 2028 unter Vertrag. ‚Sky‘ führt aus, dass ein Wechsel schon im Winter möglich sei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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