Leipzigs Eduardo zum Ligarivalen

Yannick Eduardo sorgte in den Niederlanden für Aufsehen. Die Leihgabe von RB Leipzig zieht jetzt zu einem Bundesligisten weiter.

von Luca Hansen - Quelle: Sky
RB Leipzig-Sportidrektor Marcel Schäfer schaut bedröppelt drein. @Maxppp

22 Spiele, zwölf Tore, fünf Vorlagen – die Zahlen von Yannick Eduardo beim FC Dordrecht können sich sehen lassen. Die restliche Rückrunde wird der Stürmer wieder in Deutschland absolvieren, allerdings nicht bei RB Leipzig.

Laut ‚Sky‘ hat sich die TSG Hoffenheim die Dienste des 20-Jährigen gesichert. Dordrecht zieht die Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro und verkauft Eduardo für zwei Millionen Euro an die Kraichgauer weiter.

Auch Udinese Calcio war nach FT-Informationen an dem Angreifer interessiert und hinterlegte ein Angebot für den Tschechen. Den Zuschlag bekommt aber nun die TSG.

