Leipzigs Eduardo zum Ligarivalen

22 Spiele, zwölf Tore, fünf Vorlagen – die Zahlen von Yannick Eduardo beim FC Dordrecht können sich sehen lassen. Die restliche Rückrunde wird der Stürmer wieder in Deutschland absolvieren, allerdings nicht bei RB Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ hat sich die TSG Hoffenheim die Dienste des 20-Jährigen gesichert. Dordrecht zieht die Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro und verkauft Eduardo für zwei Millionen Euro an die Kraichgauer weiter.

Auch Udinese Calcio war nach FT-Informationen an dem Angreifer interessiert und hinterlegte ein Angebot für den Tschechen. Den Zuschlag bekommt aber nun die TSG.