Uruguay: Bielsa-Nachfolger schon gefunden?

Wird die uruguayische Nationalmannschaft zukünftig von Marcelo Gallardo betreut? Laut dem argentinischen Radiosender ‚Radio Mitre‘ gilt der aktuell vereinslose Argentinier als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Trainer Marcelo Bielsa, der wohl zeitnah von seinen Aufgaben entbunden werden dürfte.

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Die Weltmeisterschaft lief für Uruguay mehr als nur enttäuschend, die gestrige 0:1-Niederlage gegen Spanien besiegelte das frühe Aus in der Gruppenphase. Berichten zufolge ist die Beziehung zwischen Bielsa und der Mannschaft mehr als nur angeknackst. Sein Ersatz könnte Landsmann und Namensvetter Gallardo werden, der zuletzt bis Februar für River Plate tätig war.