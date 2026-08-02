Deal fast fix: Planänderung bei Kolo Muani

Randal Kolo Muani (27) kann sich eine erneute Leihe sparen. Wie Fabrizio Romano berichtet, gibt es eine Planänderung beim Wechsel des französischen Stürmers zu Juventus Turin: Demnach handelt es sich um einen permanenten Transfer und nicht wie zunächst vorgesehen um eine Leihe mit Kaufpflicht.

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Als Ablöse fließen bis zu 50 Millionen Euro an Paris St. Germain. 38 Millionen Euro als Fixsumme und zwölf weitere als mögliche Boni. Der Champions League-Sieger hatte Kolo Muani 2023 für 95 Millionen von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Schon in der Rückrunde der Saison 2024/25 spielte Kolo Muani leihweise in Turin. Es folgte eine Saison bei Tottenham Hotspur.