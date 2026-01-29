Menü Suche
Alles klar bei Zinchenko

von Julian Jasch - Quelle: De Telegraaf
Oleksandr Zinchenko im Duell mit Antony @Maxppp

Oleksandr Zinchenko (29) steht unmittelbar vor einer neuen Herausforderung. Laut dem niederländischen ‚Telegraaf‘ verkauft der FC Arsenal den Linksverteidiger ein halbes Jahr vor Vertragsende für rund 1,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Sollte sich der Tabellendritte der Eredivisie für die Champions League qualifizieren, könnten noch weitere Boni fällig werden.

Im Gegenzug sollen die Gunners bis Sommer das Gehalt des ukrainischen Nationalspielers (75 Länderspiele) übernehmen. Am morgigen Freitag wird Zinchenko, der bis zuletzt noch an Nottingham Forest verliehen war, zum Medizincheck in Amsterdam erwartet.

