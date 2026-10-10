Muslic klärt bei Ayhan auf

Miron Muslic hat trotz geringer Einsatzzeiten eine hohe Meinung von Verteidiger-Talent Mertcan Ayhan (20). Gegenüber der ‚WAZ‘ sagt der Cheftrainer des FC Schalke 04: „Mertcan ist ein junger Verteidiger, der noch alles vor sich hat. Er muss, wie sehr, sehr viele andere, noch extrem viel lernen, aber das macht Mertcan auch tagtäglich. Er entwickelt sich in einer fantastischen Art und Weise.“ Der auch durch Ayhan entstehende Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung würde „jeden einzelnen Spieler besser machen“, so Muslic.

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Ayhan gilt bei den Schalkern als eines der größten Talente. Er ist aus der eigenen Jugend der Gelsenkirchener und kam in der vergangenen Aufstiegssaison 29 Mal für die Profis zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit ist er nur noch Innenverteidiger Nummer fünf. Bisher wurde er in drei Spielen von Muslic eingewechselt. Erst im Juli hatte Ayhan bis 2030 auf Königsblau verlängert.