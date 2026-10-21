Der Wechsel von Markus Krösche zum AC Mailand rückt näher. Laut ‚Calciomercato.com‘ ist sich Krösche mit den Rossoneri über die finanziellen Details eines Dreijahresvertrags einig. Der 46-Jährige soll als Head of Football übernehmen. Eine Hürde bleibt die Ablöse.

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Der bei Eintracht Frankfurt gültige Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel. ‚Sky‘ nannte in diesem Zusammenhang fünf bis sieben Millionen Euro, der ‚Corriere della Sera‘ berichtet nun, dass der Deal für vier bis fünf Millionen über die Bühne gehen könnte. Krösche würde außerdem gerne Timmo Hardung mitbringen, der noch als Sportdirektor in Frankfurt unter Vertrag steht.