Kreative Lösung: Schalke spart bei Drexler-Transfer

Schalke 04 geht mit der bevorstehenden Verpflichtung von Dominick Drexler wohl nur ein geringes Risiko ein. Wie die Kölner Boulevardzeitung ‚Express‘ berichtet, kostet der 31-jährige Offensivmann den Bundesliga-Absteiger nämlich zunächst keine Ablöse.

Nur im Aufstiegsfall würde noch eine Zahlung an den 1. FC Köln fällig, von einer Summe im unteren sechsstelligen Bereich ist die Rede. Der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ hatte gestern Abend noch 600.000 Euro Ablöse ins Spiel gebracht.

Drexler soll auf Schalke für kreative Momente sorgen. Dass er zu den besten Spielern der zweiten Liga gehören kann, bewies der Rechtsfuß schon bei Holstein Kiel sowie in Köln. In der Bundesliga fasste Drexler dagegen nie so recht Fuß.