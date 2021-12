Eintracht vor Kolo Muani-Deal: Der bessere Lammers?

„Mit seiner körperlichen Präsenz im und um den Strafraum, seinen technischen Fähigkeiten und seinem Spielverständnis wird er uns schnell weiterhelfen können.“ Sportvorstand Markus Krösche empfing Leihstürmer Sam Lammers (24) im vergangenen Sommer mit der gebotenen Höflichkeit bei Eintracht Frankfurt. Wie sich das gehört.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass der Niederländer, von Atalanta Bergamo in der Mainmetropole geparkt, bis dato nicht zurückzahlen konnte (zwei Tore in 15 Einsätzen), hat nichts mit fehlender Höflichkeit zu tun – vielmehr mit dem intensiven Fußball in der Bundesliga. Lammers hat sich noch nicht anpassen können. Die körperliche Präsenz, die Markus Krösche vor Monaten angepriesen hat, ist da noch das geringste Problem.

Besser machen soll es ab Januar – aller Voraussicht nach – Randal Kolo Muani. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht ein Transfer nach Frankfurt unmittelbar bevor. Die FT-Partnerseite Foot Mercato wusste frühzeitig von einem Angebot zu berichten. Der Torjäger vom FC Nantes soll jene Kaderschwachstelle bereinigen, die mit Lammers nicht bereinigt werden konnte.

Ein mitspielender Stürmer

Die nötigen Anlagen bringt Kolo Muani zweifellos mit. Zunächst zu den Statistiken: Sieben Tore in 18 Einsätzen sind in der Ligue 1 ein guter Wert. Drei Vorlagen belegen überdies die Mannschaftsdienlichkeit des 23-jährigen Franzosen. Kolo Muani ist nicht auf den Strafraum beschränkt, sondern lässt sich gerne falle, um selbst Bälle zu erobern – kein auf Zuspiele wartender, sondern initiativer Stürmer.

Dies trifft auch auf Rafael Borré zu – mit 1,74 Metern Körpergröße ohnehin kein klassischer Sturmtank, obwohl der Kolumbianer zuletzt an vorderster Front bei der Eintracht zu finden war. Ein klares Signal von Trainer Oliver Glasner an 1,91-Mann Lammers: Aktuell reicht es nicht.

Käme nun Kolo Muani hinzu, könnte der SGE-Coach auf eine weitere umtriebige Alternative zurückgreifen. Zusammen mit Jesper Lindström (21) und Daichi Kamada (25) hätten die Frankfurter eine Flexibilität und Beweglichkeit in der Offensive zu bieten wie nur wenige andere Bundesligisten. Bleibt aus SGE-Sicht zu hoffen, dass der potenzielle Winter-Neuzugang halten kann, was Sportchef Krösche bei der Verkündung versprechen wird.