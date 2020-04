Neuer-Poker: Vertragsverlängerung „wieder sehr wahrscheinlich“

„Wir wissen, was beide aneinander haben. Und ich bin unter diesen Voraussetzungen optimistisch, dass wir am Ende des Tages eine für beide Seiten glückliche Lösung finden werden und Manuel Neuer dann auch einen neuen Vertrag unterschreiben wird“, äußerte sich am vergangenen Montag Karl-Heinz Rummenigge zum Stand der Dinge. Der Optimismus ist offenbar berechtigt.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist die Vertragsverlängerung des Kapitäns „wieder sehr wahrscheinlich“. Zwar wird der Rekordmeister das erste Vertragsangebot nicht finanziell nachbessern. Dies ist aber offenbar auch gar nicht nötig. Neuer fordert vor allem mehr Wertschätzung von seinem Arbeitgeber. Und diese Wertschätzung soll er nun erhalten.

Diese deutete Rummenigge bereits vor wenigen Tagen an: „Wir haben den weltbesten Torhüter, mit dem wir alles gewonnen haben, von der Champions League über Deutsche Meisterschaften bis zur FIFA Klub-WM. Er ist mit der Nationalmannschaft 2014 Weltmeister geworden.“

Kurioserweise musste es erst öffentlich knallen, ehe sich beide Seiten zusammenraufen. Sowohl Neuer als auch der FC Bayern wissen aber tatsächlich, was man am jeweils anderen hat. Um die Vertragsverlängerung nicht zu gefährden, verzichtet der Bundesliga-Spitzenreiter daher nach ‚Sport Bild‘-Informationen auch auf eine Strafe für das nicht-abgesprochene Interview, das der 34-Jährige am vergangenen Wochenende der ‚Bild‘ gegeben hat.