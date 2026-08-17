Newcastle fragt bei RB-Profi an

Nicolas Seiwald steht offenbar hoch im Kurs bei Newcastle United. Die Magpies haben beim Mittelfeldspieler von RB Leipzig angefragt, berichtet ‚Sky‘. Trainer Matthias Jaissle ist dem Bericht zufolge großer Fan des 25-Jährigen.

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Beim Bundesligisten ist Seiwald jedoch fester Bestandteil der Pläne für die bevorstehende Saison. Bis 2028 ist der Nationalspieler von Österreich noch vertraglich gebunden. Sollte Newcastle sich für einen aktiven Vorstoß bei Seiwald entscheiden, müssten die Engländer wohl mit einer hohen Ablöse aufwarten, um die Leipziger an den Verhandlungstisch zu bekommen.