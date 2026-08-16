CR7 kündigt Karriereende an

Hängt Cristiano Ronaldo im kommenden Jahr die Fußballschuhe an den Nagel? Im Interview mit der ‚Vogue‘ deutet der Portugal-Star an: „Das ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen.“

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Bis 2027 steht CR7 noch bei Al Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag. Zuvor war er unter anderem für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United am Ball.

In seiner außergewöhnlichen Karriere gewann der Angreifer fünfmal die Champions League und ebenso oft den Ballon d’Or, dreimal wurde er zum Weltfußballer ernannt. Mit Portugal wurde er 2016 Europameister, der ersehnte WM-Titel war Ronaldo nicht vergönnt.

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Wie sehen die Pläne des Rekordnationalspielers (233 Länderspiele) nach seiner aktiven Karriere aus? „Ich habe meine Zukunft schon genau geplant“, führt Ronaldo aus, „ich habe so viele Dinge, die mich beschäftigen. Da der Fußball eine große Lücke hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf vielfältige Weise füllen, nicht nur auf eine. Und außerdem mehr Spaß haben, mehr reisen, Padel schauen und spielen, was mir sehr gefällt, und weiterhin das genießen, was ich mir verdient habe. Denn schließlich waren es 25 Jahre mit vielen Opfern.“