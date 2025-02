BVB: Kehl gibt Durchhalteparole aus

Mit dem torlosen Unentschieden im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Sporting Lissabon hat Borussia Dortmund das Achtelfinale des Wettbewerbs erreicht und kann dadurch zumindest mal wieder einen Erfolg feiern. Solche Higlights sind in der aktuellen Saison bei den Schwarz-Gelben eher spärlich gesät, wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber ‚DAZN‘ zugab: „Natürlich beschäftigt mich das selbst auch. Aktuell ist es eine schwierige Situation für den Verein, vor allem in der Bundesliga, deshalb verstehe ich auch, dass kritische Fragen gestellt werden.“

Trotz der großen öffentlichen Kritik auch an seiner Person, sei der 45-Jährige fest entschlossen, den Klub gemeinsam mit Sport-Geschäftsführer Lars Ricken wieder zum anhaltenden Erfolg zu führen: „Ich glaube, dass wenn wir uns zusammen hinsetzen und an den Dingen arbeiten, wir das in Zukunft besser hinbekommen werden.“ Die nächste Chance auf Wiedergutmachung in der Bundesliga bietet sich für Dortmund am Samstagabend (18:30 Uhr) im Topspiel gegen Union Berlin.