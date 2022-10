Messi-Rückkehr: Barça-Boss spricht Einladung aus

Der FC Barcelona bastelt an einer Rückkehr von Lionel Messi (35). Sonderlich diplomatisch gehen die Katalanen dabei nicht vor. Der für die Finanzen zuständige Vizepräsident Eduard Romeu sagte auf einer Pressekonferenz am gestrigen Donnerstag: „Wie beim Spielen kontrolliert Messi den Ball. Dies ist ein Thema für das Sportmanagement. Wenn er darüber nachdenkt, machen wir uns an die Arbeit. Wir wissen, wie man Wunder bewirkt.“

Die Vertragssituation spricht allerdings nach jetzigem Stand für Paris St. Germain. An den Scheichklub ist Messi zwar nur noch bis zum Saisonende vertraglich gebunden, für den Anschluss besteht jedoch eine Option zur Verlängerung um eine Spielzeit, sodass Barça wohl erst 2024 Zugriff auf den verlorenen Sohn haben wird. Zu dem Zeitpunkt ist Messi übrigens 37 Jahre alt.

Abgesehen von Liebes- und Absichtsbekundungen bleibt dem FC Barcelona zurzeit also nicht viel übrig. „Die Türen des Vereins stehen Messi immer offen“, ließ Romeu noch wissen. Bis es zu einer Wiedervereinigung kommen könnte, wird aber noch viel Wasser die Seine herabfließen.