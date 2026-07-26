PSG steigt ins Rodri-Rennen ein

Galt Real Madrid bislang als designiertes Ziel für Rodri bei einem Abgang von Manchester City, schaltet sich nun auch Paris St. Germain ein. Wie ‚RMC‘ berichtet, haben die Franzosen bereits ersten Kontakt zu den Citizens aufgenommen, um die Bedingungen für einen Transfer auszuloten. Eigentlich wollte PSG im defensiven Mittelfeld nicht noch einmal nachlegen, doch da der Vertrag des 30-Jährigen in Manchester 2027 ausläuft, stellt Rodri eine Marktchance dar, die die Pariser in Betracht ziehen.

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Obwohl das Arbeitspapier des frischgebackenen Weltmeisters im kommenden Jahr ausläuft, müssten potenzielle Interessenten wohl eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro aufbringen, um den Spanier loszueisen. Mit den Königlichen soll sich der Rechtsfuß zwar bereits einig sein, allerdings stellen sich die Skyblues bisher quer. Trainer Enzo Maresca betonte zuletzt, seinen Mittelfeldstrategen unbedingt halten zu wollen.