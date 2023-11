Die FT-Topelf des 12. Spieltags

Spieler des Spieltags: Niclas Füllkrug

Nachdem Borussia Mönchengladbach in der Anfangsphase mit 2:0 in Führung lag, war es Niclas Füllkrug, der einen maßgeblichen Anteil zum BVB-Aufschwung beitrug. In der 32. Minute traf der Angreifer mit einem cleveren Lupfer zum 2:2-Ausgleich. Noch vor dem Halbzeitpfiff legte der Nationalspieler den 3:2-Treffer von Jamie Bynoe-Gittens auf. An einem recht glanzlosen Spieltag die beste Leistung des Wochenendes.

Wer war euer Spieler des 12. Spieltags? Deniz Undav Niclas Füllkrug Marvin Schwäbe Jonas Wind Jamie Bynoe-Gittens ein anderer Spieler

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

1.FC Köln – FC Bayern 0:1

Dortmund – M’gladbach 4:2

Union Berlin – Augsburg 1:1

SC Freiburg – Darmstadt 1:1

VfL Wolfsburg – Leipzig 2:1

Werder Bremen – Leverkusen 0:3

Frankfurt – VfB Stuttgart 1:2

Heidenheim – Bochum 0:0

Hoffenheim – Mainz 05 1:1

