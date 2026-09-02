Fast fix: Noch zwei Abgänge bei RB Leipzig

Der Wechsel von El Chadaille Bitshiabu (21) zu Galatasaray ist so gut wie in trockenen Tüchern. Gala veröffentlichte bereits erste Bilder des Innenverteidigers. Bitshiabu wird einen Leihvertrag unterschreiben, Teil der Vereinbarung ist eine 30 Millionen Euro hohe Kaufoption.

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📸 Transfer görüşmelerine başladığımız El Chadaille Bitshiabu, İstanbul’da! 🦁 pic.twitter.com/6KNekKS7n1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2026

Der Franzose wird vermutlich nicht der einzige Last-Minute-Abgang bei RB Leipzig bleiben. Auch bei Arthur Vermeeren (21) kommt jetzt Bewegung rein. Laut Sacha Tavolieri steht Royal Antwerpen vor einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers.

Der von Ex-Leipziger Marvin Compper trainierte Klub sei in fortgeschrittenen Verhandlungen mit RB. Im Gespräch soll eine Leihe sein. Noch befinde sich zwar auch RB Salzburg im Rennen, Vermeeren wolle aber unbedingt den Wechsel zu seinem ehemaligen Klub Antwerpen.

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In der vergangenen Saison war der Belgier an Olympique Marseille verliehen. Leipzig hatte Vermeeren einst für 20 Millionen Euro von Atlético Madrid geholt, den Erwartungen wurde er zu selten gerecht.