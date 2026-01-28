Mega-Angebot für Dembélé | Barça-Abgang sorgt für Ärger

Kein Messi

Ousmane Dembélé gehört zu den besten Spielern der Welt. Für seine Leistungen in der vergangenen Saison wurde der Offensivspieler unlängst mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. Bei Paris St. Germain will man sich noch länger an dem 28-Jährigen erfreuen, weshalb PSG den bis 2028 datierten Vertrag anpassen möchte. Dembélés Wünsche können die Franzosen bislang allerdings nicht erfüllen, droht sogar ein Abgang?

‚Sky Sports‘ zufolge lockt Saudi-Arabien den Ex-Dortmunder mit einem fürstlichen Gehalt. Während PSG Dembélé 30 Millionen Euro pro Jahr bot, fordert der Linksfuß das Doppelte – eine Summe, die man ihm in der Wüste zugestehen will. In der französischen Hauptstadt sind die Dinge dagegen klar: XXL-Verträge, wie sie beispielsweise Lionel Messi (38) erhielt, sind Geschichte.

Kein Verständnis

Der Abgang von Dro hat den FC Barcelona kalt erwischt. Eigentlich sollte das Offensivjuwel der nächste große Star der Katalanen werden, doch Paris St. Germain konnte sich dank einer Ausstiegsklausel Dros Dienste sichern. Der trat im Zuge seiner Präsenation gegen die Blaugrana nach: „Es gibt keinen besseren Ort als hier, denn das Projekt, das es jetzt mit den jungen Spielern gibt, ist unglaublich – wegen des Trainers und allen, die es möglich machen. Und deshalb bin ich hier.“ Sätze, die „Barça nicht gefallen“ werden, titelt die ‚Mundo Deportivo‘.

Beim FC Barcelona hat der Abgang des 18-Jährigen auch in der Kabine für Unmut gesorgt. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat insbesondere Gavi (21) getobt, als er von Dros Abgang erfahren hat. Dem Blatt zufolge ist der Mittelfeldspieler der Ansicht, dass der Verein die Situation nicht gut gehandhabt habe. Das Trainerteam hätte Dro aus seiner Sicht etwas mehr Spielzeit geben können. Spielzeit hat Paris offenbar in Aussicht gestellt.