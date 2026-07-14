Finale Klarheit: Ter Stegen verlässt Barcelona

Marc-André ter Stegen kann seinen Wechsel vom FC Barcelona zu Ajax Amsterdam offenbar vollziehen. Wie Matteo Moretto und Fabrizio Romano unisono berichten, wurden die letzten bürokratischen Details inzwischen geklärt.

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Vor wenigen Tagen schien der Transfer schon in trockenen Tüchern. Dann geriet der Deal jedoch ins Stocken, da unklar war, wie viel Gehalt Ajax übernimmt. Zwischenzeitlich drohte das Leihgeschäft sogar zu platzen, allem Anschein nach wurden nun aber auch die letzten Hürden aus der Welt geschafft.

Den Berichten zufolge hat ter Stegen von Barça die Freigabe erhalten, nach Amsterdam zu reisen. Dort wird der 34-Jährige in Kürze den Medizincheck absolvieren. Der deutsche Keeper wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zum niederländischen Traditionsklub.